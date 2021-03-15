В Краснодаре завели дело после стрельбы по бездомной собаке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил пальбу из пистолета по уличной собаке. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Проспект Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, абсолютно не смущаясь прохожих, выстрелил в собаку, находившуюся во дворе многоэтажки. После этого он спрятал оружие в пакет и быстро удалился.

- Личность правонарушителя установлена, им оказался 64-летний местный житель, у которого был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет. В момент совершения противоправных действий мужчина был трезв, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко. - По факту хулиганских действий с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство").

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Собака не пострадала, но как отметили в полиции, свидетелями и очевидцами инцидента стали случайные прохожие, в числе которых находились несовершеннолетние дети.