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15.03.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре завели дело после стрельбы по бездомной собаке

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил пальбу из пистолета по уличной собаке. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Проспект Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, абсолютно не смущаясь прохожих, выстрелил в собаку, находившуюся во дворе многоэтажки. После этого он спрятал оружие в пакет и быстро удалился.

- Личность правонарушителя установлена, им оказался 64-летний местный житель, у которого был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет. В момент совершения противоправных действий мужчина был трезв, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко. - По факту хулиганских действий с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство").

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Собака не пострадала, но как отметили в полиции, свидетелями и очевидцами инцидента стали случайные прохожие, в числе которых находились несовершеннолетние дети.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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