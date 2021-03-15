В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией

Глава РК Сергей Аксенов разрешил провести в республике массовые мероприятия по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Соответствующие поправки внесены в указ о введении в республике режима повышенной готовности, который действует с 17 марта прошлого года.

Согласно новой редакции документа, в регионе разрешены праздничные мероприятия, которые организованы всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта на площади Ленина в Симферополе и муниципалитетами, мото- и автопробеги, а также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов республики в рамках реализации общественного проекта "Юнармия. Мы - дети Крымской весны". Последний планируется провести 20 марта с 10 до 16 часов на площадках Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

В мотоклубе сообщили, что построение колонны из мотоциклов и автомобилей намечено на 9 часов на пересечении улиц Севастопольской и Сергеева-Ценского. В 10 часов они должны отправиться от площади Ленина в Симферополе в Севастополь.

У Сапун-горы автомотоколонна из столицы Крыма соединится с севастопольской колонной и проследует через Севастополь к горе Гасфорта. Там состоится открытие памятного камня на Аллее Русской Весны, высадка деревьев из разных регионов России, в том числе саженца от Суворовского дуба из Белогорска. Гостей и участников пробега ждет праздничный концерт в движущихся декорациях байк-Шоу с участием Юлии Чичериной и других исполнителей, поздравление от различных танцевальных и музыкальных коллективов и многое другое.

В Симферополе завтра, 16 марта, в день годовщины референдума, откроется выставка "7 чудес Крымской весны". Ее смонтировали на площади возле Госсовета РК, и проработает она до 15 апреля. Представлены семь информационных блоков: "Достижения", "Проекты", "Победы крымчан", "Безопасность", "Соотечественники о Крыме", "Центры культуры", "Для туристов". В каждом разделе есть лаконичная информация о каждой сфере. Рядом будет установлена тематическая фотозона, в которой смогут сфотографироваться все желающие.