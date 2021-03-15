В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей

На юге России во время аномальных морозов несколько детских садов, школа и объекты здравоохранения были подключены к энергосистеме. Всего в январе - феврале "Россети Юг" обеспечили стабильным энергоснабжением 922 потребителя, предоставив 36 МВт мощности.

К примеру, в хуторе Яново-Грушевском Ростовской области вскоре откроет двери комплексное учреждение образования. Под одной крышей здесь разместятся две детсадовские группы на 40 воспитанников и школа на 110 учеников. Для энергообеспечения оборудования образовательного учреждения энергетики предоставили 99 кВт мощности.

Новый детский сад в Ики-Бурульском районе Калмыкии рассчитан на 50 мест и будет обслуживать сразу два населенных пункта: Приманыч и Бага-Бурул.

"Для обеспечения этого дошкольного учреждения электроэнергией специалисты филиала построили более 230 метров воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, оборудованной безопасным и надежным самонесущим изолированным проводом", - сообщили в компании.