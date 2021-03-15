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15.03.2021 15:51

В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей

Текст: Валерий Николаев
Фото: Виталий Аньков/РИА новости Фото: Виталий Аньков/РИА новости
Фото: Виталий Аньков/РИА новости

На юге России во время аномальных морозов несколько детских садов, школа и объекты здравоохранения были подключены к энергосистеме. Всего в январе - феврале "Россети Юг" обеспечили стабильным энергоснабжением 922 потребителя, предоставив 36 МВт мощности.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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К примеру, в хуторе Яново-Грушевском Ростовской области вскоре откроет двери комплексное учреждение образования. Под одной крышей здесь разместятся две детсадовские группы на 40 воспитанников и школа на 110 учеников. Для энергообеспечения оборудования образовательного учреждения энергетики предоставили 99 кВт мощности.

Новый детский сад в Ики-Бурульском районе Калмыкии рассчитан на 50 мест и будет обслуживать сразу два населенных пункта: Приманыч и Бага-Бурул.

"Для обеспечения этого дошкольного учреждения электроэнергией специалисты филиала построили более 230 метров воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, оборудованной безопасным и надежным самонесущим изолированным проводом", - сообщили в компании.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия Россети Юг

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