В Новороссийске при высадке с судна на катер погиб лоцман

В Новороссийске организована доследственная проверка по факту смерти лоцмана. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, 14 марта этого года примерно в 21.40 в районе фарватерных буев акватории морского порта Новороссийск во время высадки с судна на катер лоцман 1959 года рождения упал в море. В ходе спасательной операции мужчину извлекли из воды, но несмотря на произведенные реанимационные мероприятия он скончался.

Следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте организовал комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.