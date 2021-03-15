Новости

The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию 17:28
Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга 17:26
В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок 17:12
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 17:08
Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку 17:08
Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки 17:05
В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии 17:02
Один из врачей в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca 16:57
Названа дата начала высокого курортного сезона на Кубани 16:50
В Новороссийске при высадке с судна на катер погиб лоцман 16:43
Ушел из жизни член-корреспондент РАН, экономист Дмитрий Сорокин 16:32
Спецслужбы Сирии предотвратили серию терактов в Дамаске 16:27
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля 16:27
Гериатр: коронавирус может запускать процессы старения 16:22
В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат 16:20
Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна 16:14
Эксперты назвали самый энергозатратный на юге России месяц зимы 15:57
Истребители МиГ-35 переданы в войска 15:52
В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей 15:51
Бетербиев: Если буду драться по правилам ММА, попрошу Хабиба помочь 15:45
СК начал проверку после отравления шестерых детей газом в КБР 15:27
Экс-таможенник из Петербурга отправлен в СИЗО по делу о 20-миллионной взятке 15:26
В Минздраве назвали способ продления жизни на 25 лет 15:25
Программный директор "Кинотавра" стала членом Европейской киноакадемии 15:24
Вратарь "Рубина" Дюпин прокомментировал вызов в сборную России 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 16:43
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске при высадке с судна на катер погиб лоцман

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске организована доследственная проверка по факту смерти лоцмана. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

В Туапсе завели дело о гибели лоцмана при падении с танкера

По предварительным данным, 14 марта этого года примерно в 21.40 в районе фарватерных буев акватории морского порта Новороссийск во время высадки с судна на катер лоцман 1959 года рождения упал в море. В ходе спасательной операции мужчину извлекли из воды, но несмотря на произведенные реанимационные мероприятия он скончался.

Следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте организовал комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Гериатр: коронавирус может запускать процессы старения
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег