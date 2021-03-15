В Сириусе планируют запретить электрорикши

На федеральной территории Сириус планируют исключить использование электрорикш. Об этом сообщил врио главы Андрей Столяров на своей странице в Instagram.

"На очереди "тук-туки", - написал он. - Заканчиваю оформление спецстоянки. Начнем изымать как вещественное доказательство оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кого касается, лучше сейчас закругляйтесь и сберегите свои тарантайки для хозяйственных нужд. На даче можете мешки с картошкой возить, но не людей на федеральной территории".

По его словам, 99 процентов пользователей, прокомментировавших пост, высказались за запрет "тук-туков".

Также Андрей Столяров выложил видео, где электрорикша на пешеходном переходе сбила человека. К счастью, пешеход оказался жив и не получил серьезных увечий.

"Не хотел вывешивать, но люди имеют право знать, как ездит ваш "прогрессивный транспорт будущего". Не будущего. Прошлого. Точка. Конечно, странно, что многие в комментариях говорят о вводе запрета на то, что и так уже давно запрещено ПДД. Но, видимо, это уже привычка и менталитет", - заключил он и предложил провести круглый стол, на который пригласит представителей ГИБДД, департамента транспорта Сочи, а также защитников "тук-туков" и собственников этого бизнеса.