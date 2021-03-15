На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек

На трассе Екатеринбург - Тюмень в автокатастрофе с грузовиком погибли пять человек, в том числе - двое детей (мальчик и девочка, приблизительно 12-13 лет).

ДТП произошло накануне около семи вечера недалеко от села Мезенское в Заречном городском округе. KIA Rio двигалась со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, водитель не справилась с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

"Водитель и четыре пассажира легковой иномарки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались еще до прибытия врачей. Погибшие дети находились на заднем сидении и не были пристегнуты", - сообщил пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых, отметив, что ведомство начало проверку обстоятельств аварии.

Прибывшие на место спасатели МЧС отключили аккумуляторы машин, чтобы не допустить возгорания, и деблокировали погибших. Движение на участке дороги было затруднено, сотрудники ДПС направляла автомобили в объезд.

Следственный комитет Среднего Урала начал проверку по факту случившегося. Ее ход контролирует региональная прокуратура.