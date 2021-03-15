На Урале ватрушка помогла сыщикам поймать мошенницу

Пристрастие мошенницы к выпечке помогло уральским сыщикам выйти на ее след.

Поймали 33-летнюю аферистку в Асбесте, где она обманула как минимум шестерых пожилых людей.

"Способы были разные. В нескольких случаях она действовала под видом социального работника или специалиста управляющей компании: узнавала, где пенсионеры хранят сбережения, и присваивала их. Она могла занять денег и не отдать их. В двух эпизодах женщина на улице подходила к пожилым дамам, говорила, что у них, якобы, расстегнулась сережка, после чего похищала украшения", - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

А подвела фигурантку простая ватрушка, которую она съела дома у одной из своих жертв: на месте осталась упаковка от сдобы, и по ней оперуполномоченные вычислили мошенницу.

"Они установили магазин, где продавали такие булочки, проанализировали съемки с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попала подозреваемая. Установить ее личность было делом времени", - сообщил пресс-атташе полицейского ведомства.

Гражданка во всем созналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) и статье 159 УК РФ (мошенничество). Максимальный срок за совершение правонарушений - до пяти лет.