Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Под влиянием пандемии рынок труда просел: уровень безработицы в большинстве регионов по итогам ноября 2020 - января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9 процента, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. При этом некоторые территории смогли сохранить рабочие места и выйти в лидеры рейтинга.

Так, пятерку лучших, согласно опубликованному РИА Новости исследованию, возглавил Ямал: безработица в этом арктическом регионе выросла всего на 2,5 процента (годом ранее первую строчку, кстати, занимала Москва). На втором месте - соседняя Югра, где показатель вырос на 3,2 процента. Чуть больше цифра в Санкт-Петербурге и Татарстане (по 3,3 процента в обоих случаях), и в столице (3,4 процента).

Регины УрФО (помимо вышеназванных автономных округов) расположились ближе к середине списка. Так, на 26 месте Тюменская область с уровнем безработицы равном пяти процентам. В Свердловской области доля чуть выше - 5,5. В Челябинской области - 7,1 процента, и в Курганской - 8,4.

"По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10 процента (годом ранее таких регионов было шесть)", - констатируют аналитики.

Сложнее всего с трудоустройством в Ингушетии: уровень безработицы составил здесь 31,6 процента. Также в списке аутсайдеров Чечня (20,6 процента), Тува (16,9) Кабардино-Балкария и Дагестан (по 16,3 процента). В этих регионах и до пандемии непросто было найти работу, а коронавирус существенно усложнил этот процесс.

"В 2021-м можно ожидать улучшения ситуации на рынке труда по мере восстановления экономики. К концу года уровень безработицы может составить около пяти процентов, при этом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга существенно не изменится", - полагают эксперты.