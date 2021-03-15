Партнеры Alliance Legal CG рекомендованы в рейтинге юристов Право-300

Руководитель практики разрешения споров Евгений Карноухов в направлении Арбитражное судопроизводство. Дмитрий Фесько, глава практики инвестиционного и налогового права, отмечен в номинации ГЧП / Инфраструктурные проекты, Николай Попов, руководитель практики уголовного права, получил признание в одноименной отрасли права второй год подряд.

Юристы, попавшие в "рекомендованные", сыграли в деловом сезоне-2020 ключевую роль в проектах, получивших наиболее высокую оценку в рамках рейтинга, а также представили исследователю особые профессиональные достижения.

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