СМИ: ЕС намерен начать переговоры по закупке российской вакцины "Спутник V"

Брюссель намерен начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, который ведет переговоры с производителями прививок от имени блока.

По словам источника, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.

Напомним, что в рамках двухсторонних соглашений с Россией "Спутник V" уже закупили Венгрия и Словакия. О заинтересованности в поставках препарата заявляли также в Чехии, а Италия в скором времени начнет его производство на своей территории.