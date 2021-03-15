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15.03.2021 17:28
Рубрика: Общество

The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию

Текст: Юрий Когалов

Планы России и Китая совместно создать научную лунную станцию представляют собой "зловещий знак" для Запада в целом и США в частности. Как пишет The Washington Post, это свидетельствует о сближении Москвы и Пекина, "фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада".

Фото: iStock
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Автор статьи опасается, что сотрудничество России и Китая может из научного перерасти в военное. К тому же к альянсу, которого так боится колумнист, может присоединиться Иран. "Возникновение оси Москва - Пекин - Тегеран должно вызвать тревогу у президента Джо Байдена. Эта группировка обладает глобальным охватом, что создает одновременные угрозы американским интересам по всему миру", - отмечается в статье. Автор пытается убедить читателей, что этот альянс уже фактически сформирован, и президенту США Байдену необходимо "противопоставить ему всю американскую мощь, а также прочную структуру глобальных альянсов, твердо настроенных на решение этих задач".

При этом, как отмечает газета, США еще могут попытаться "расколоть эту ось", но взамен Вашингтону придется пойти на ряд уступок, например, отказаться от влияния на власти Украины или вывести войска НАТО из прибалтийских стран.

По мнению автора статьи, Соединенные Штаты не смогут противостоять альянсу России, Китая и Ирана, если существенно не увеличат расходы на национальную безопасность и космические исследования. Отмечается, что в настоящее время эти статьи бюджета не сопоставимы с тем, что было в 1960-х, когда в разгаре был проект "Аполлон".

Что же касается самого проекта создания российско-китайской лунной исследовательской станции, непосредственной в нем угрозы для США автор не видит. Он уверен, что Москве и Пекину не удастся в ближайшее время реализовать его, и США построят свою базу на Луне первыми.

Общество Космос Освоение Луны

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