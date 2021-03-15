У воров изъяли нейтрализаторы на 55 млн рублей

В связи с пандемией в США резко увеличилось количество краж каталитических нейтрализаторов. Как известно, в нейтрализаторе содержится ряд драгоценных металлов, в первую очередь платина, и это весьма дорогостоящий элемент автомобиля.

С особым размахом похитители нейтрализаторов действуют почему-то в Калифорнии. Недавно полиция накрыла здесь крупную банду. Копы провели облавы на четырех точках, в ходе чего изъяли 250 похищенных нейтрализаторов, 100 тысяч долларов наличными, один незарегистрированный "ствол" и арестовали 19 подозреваемых.

Полицейский пресс-релиз, выпущенный по поводу операции, сообщает, что стоимость найденных устройств составляет 750 тысяч долларов (55 миллионов рублей). Правда, журналисты издания The Drive ставят эту цифру под сомнение. Ведь даже самый дорогой нейтрализатор, который ставится на Toyota Prius, вместе с монтажом обойдется в сумму от 1600 до 2750 долларов. Получается, полицейские завысили стоимость спасенного имущества примерно в полтора раза.

Чаще всего нейтрализаторы воруют с Prius, так как там содержится наибольшее количество платины. Эти нейтрализаторы компактны и легко добываются с помощью домкрата и болгарки. Также у похитителей пользуются любовью внедорожники и пикапы - за удобный доступ к днищу.

Автомобилистам, обеспокоенным валом краж, полиция предлагает несколько способов защитить свое имущество: парковаться только в хорошо освещенных местах; нанести на нейтрализатор номер, чтобы найти его после кражи; приварить болты крепления нейтрализатора к выхлопной системе. Правда, единственным относительно действенным решением считается установка защиты нейтрализатора, вроде той, что используется для защиты картера двигателя.