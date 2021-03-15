Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры

Правительство внесло в Государственную Думу поправки в законодательство об объектах культурного наследия.

Законопроект дает право государственным учреждения, подведомственным Управлению делами президента и обеспечивающим деятельность президента и правительства, безвозмездно пользоваться объектами культурного наследия, находящимися в госсобственности.

Принятие документа, говорится в пояснительной записке к нему, позволит избежать бюджетных расходов на аренду помещений в составе объектов культурного наследия, где, в частности, подведомственные Управлению делами президента учреждения зачастую проводят протокольные мероприятия и государственные приемы.