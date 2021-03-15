В ЦАГИ прошли исследования нового широкофюзеляжного самолета

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершили очередную фазу испытаний модели нового российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929.

Ранее в аэродинамической трубе Т-128 (АДТ) ЦАГИ были проведены экспериментальные исследования тематической модели с двумя вариантами крыльев. Целью работ было определение крейсерских аэродинамических характеристик и влияние отклонения органов управления.

На данном этапе ученые исследовали базовую аэродинамическую модель ШФДМС (CR929) с серповидной законцовкой крыла.

"Принципиальным отличием крыла изучаемой модели является очень большое сужение, которое снижает вес конструкции. Его показатель является рекордным для отечественных гражданских авиалайнеров. Однако такое решение является серьезным вызовом для аэродинамиков, здесь важно не допустить появления срывных явлений на концах крыла, как при малых, так и при больших скоростях полета", - прокомментировал начальник отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП "ЦАГИ", руководитель проекта, кандидат технических наук Иван Чернышев.

Эксперименты проводились при скоростях вплоть до М=0.96 и числах Re=3.5 - 5 млн. Также специалисты института проводили визуализацию обтекания методом жидких кристаллов, с помощью технологии видеограмметрии, определяли деформацию крыла. Полученные результаты подтвердили высокое аэродинамическое качество компоновки и проектную крейсерскую скорость полета М=0.85, а также прогнозируемые повреждения модели в АДТ.

Следующий этап экспериментов запланирован на 2021 год. Ученым института предстоит выяснить особенности обтекания модели с адаптивной задней кромкой крыла на крейсерских режимах полета и исследовать характеристики модифицированных пилонов двигателей.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС) CR929 - перспективный совместный российско-китайский проект, рассчитанный на 250-300 пассажиров. Разрабатывается российской "Объединенной авиастроительной корпорацией" и китайской COMAC. Буква С обозначает China, а R - Russia. Заказчик работ - ПАО "Корпорация "Иркут".

Справка "РГ"

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") основан 1 декабря 1918 года. Сегодня ЦАГИ - крупнейший государственный научный центр авиационной и ракетно-космической отрасли Российской Федерации, где успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие в формировании государственных программ развития авиационной техники, а также в создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.

Национальный исследовательский центр "Институт им. Н.Е. Жуковского" создан в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ от 4 ноября 2014 года для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики. В состав центра входят Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС), Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (ГкНИПАС).