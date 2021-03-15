В Ирландии министру впервые в истории разрешили уйти в декретный отпуск

В Ирландии министр впервые в истории получила возможность уйти в декрет. Об этом сообщает агентство AFP, отмечая, что местные законы до сих пор не дают женщинам-госслужащим права на отпуск по уходу за новорожденным.

Право на полугодовой отпуск получила министр юстиции Хелен Макэнти после продолжительных споров и разногласий на самом высоком политическом уровне.

Напомним, что Конституция Ирландии, принятая в конце 1930-х годов, зиждется на принципе, что женщина должна оставаться дома, а не заниматься карьерой. Оговаривается, что политики должны быть всегда доступны. Самое интересное, что только во второй половине XX века были отменены правила, согласно которым женщины, работавшие в государственных организациях, должны были увольняться после вступления в брак. Это правило до сих пор продолжает действовать в отношении политиков.