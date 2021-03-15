В Нью-Йорке подсчитали потери от коронавируса за год

Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых - за год от болезни скончались более 30 тысяч жителей. Об этом рассказал мэр города Билл де Блазио.

По его словам, проблема коснулась почти каждой семьи. С момента первого летального случая от последствий болезни в Нью-Йорке прошел год. Накануне в городе провели церемонию памяти жертв коронавируса, пишет РИА Новости.

Во время первой волны эпидемии COVID-19, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк оказался ее эпицентром. Мэр города напомнил, что в худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, а в больницы попадали более трех тысяч пациентов. Ранее в мэрии отмечали, что носить защитные маски жителям Нью-Йорка придется минимум до июня. До этого времени власти не станут пересматривать меры предосторожности от коронавируса. При этом жителям рекомендовано носить даже не одну, а две защитные маски и раз в месяц проверяться на коронавирус.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили уже 29 миллионов 437 тысяч 707 человек. По этому показателю и уровню смертности страна лидирует в мире.