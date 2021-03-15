В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков

Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование трех дел игроков, которых Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает в употреблении допинга. Об этом рассказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

Ранее стало известно о расследовании ФИФА в отношении трех российских игроков - двух мужчин и одной женщины. Антидопинговые нарушения, как предполагается, могли произойти в 2013 году, а одним из возможных подозреваемых называется нападающий "Ростова" Владимир Обухов, который в том году выступал за московское "Торпедо" и входил в состав молодежной сборной России.

"Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица", - приводит ТАСС слова Безуглова.

Он добавил, что в РФС обеспокоены ситуацией, но пока рано делать какие-то выводы о виновности игроков.