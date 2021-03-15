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15.03.2021 20:30
Рубрика: Власть

В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 23 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года выздоровели от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 31 тысячу 752 человек.

По сведениям на вечер 15 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 110 тысяч 420 военнослужащих.

На сайте Минобороны РФ появился раздел о героях военных лет

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 573 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. 367 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 204 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 1 человек, в состоянии средней тяжести -2 человека; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 17 тысячам 594 пациентам, шесть тысяч триста тридцать восемь из которых - гражданские. Всех их обеспечили необходимым лечением в стационарных условиях, а после выздоровления выписали.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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