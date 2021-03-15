Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 апреля рассмотрит вопрос о допуске болельщиков на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2021 года. Первоначально предполагалось, что УЕФА вынесет вердикт о болельщиках 7 апреля. Но, как сообщил глава организации Александер Чеферин, данный вопрос перенесен на более позднюю дату.

"Мы установили крайний срок, 20 апреля, для окончательного решения по зрителям. Идеальным сценарием является проведение турнира на исходных 12 стадионах, но если это невозможно, то турнир будет проводиться либо в 10, либо в 11 странах, если какой-либо из городов не сможет соответствовать требуемым условиям", - цитирует Чеферина Daily Record.

Ранее в УЕФА заявляли, что рассчитывает на разрешенную заполняемость не менее 50%. Однако на данный момент решение не принято.

Финальная часть чемпионата Европы должна была пройти в 2020 году в 12 городах континента - Лондоне, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, однако из-за пандемии была перенесена на год. Согласного новым датам, турнир состоится с 12 июня по 12 июля 2021 года.