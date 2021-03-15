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15 марта 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 марта 2021 года № 1752 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 15 марта 2021 г.
Опубликован 15 марта 2021 г.
Вступает в силу 15 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

Комментарии Российской Газеты

В Якутии частично сняли ограничения по COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований Республики Саха (Якутия), конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий допускается при согласовании с оперативным штабом по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID19) и соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "15 марта 2021 года" заменить словами "31 марта 2021 года";

2) в пункте 2:

а) в подпункте "н" слова "при половине загрузки зрительного зала" заменить словами "при загрузке зрительного зала до 75 процентов";

б) в подпункте "о" слова "при половине загрузки зрительного зала" заменить словами "при загрузке зрительного зала до 75 процентов";

в) дополнить подпунктом "ш" следующего содержания:

"ш) парков культуры и отдыха, аттракционов при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), иных санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 16 по 22 марта 2021 года;

с 23 по 31 марта 2021 года.";

2) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"7) еженедельно проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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