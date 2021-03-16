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Рубрика: В мире

Аэропорт Денвера возобновил работу после снегопада

Международный аэропорт Денвера возобновил работу после снегопада. "Мы вернулись. Четыре взлетно- посадочных полосы открыты, осуществляются прием и отправка рейсов", - говорится в официальном сообщении, размещенном в Twitter. Руководство воздушной гавани подчеркнуло, что по-прежнему возможны задержки и отмены рейсов, так как авиакомпаниям необходимо время, чтобы войти в прежний график.

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Американский штат Колорадо оказался во власти циклона в минувшие выходные. К вечеру воскресенья толщина снежного покрова составляла 68 сантиметров. Аэропорт Денвера отменил более двух тысяч рейсов, сообщает ТАСС.

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