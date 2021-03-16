Указ главы Республики Башкортостан от 10 марта 2021 года № УГ-117 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан):

а) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно, с 29 января до 11 февраля 2021 года включительно, с 12 февраля до 25 февраля 2021 года включительно, с 26 февраля до 11 марта 2021 года включительно, с 12 марта до 25 марта 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

б) подпункт 6 признать утратившим силу;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Кинотеатрам (кинозалам), театрально-концертным организациям, домам (дворцам) культуры, ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора.";

3) в пункте 13 (Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан):

а) в абзаце втором слова "работы пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил" заменить словами "работы пищеблоков (заполнение школьных столовых не более 85 процентов от их вместимости) при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил";

б) абзац пятый исключить;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора разрешается проведение:

матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гг., Континентальной хоккейной лиги сезона 2020 - 2021 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020 - 2021 гг.;

официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.";

5) пункт 17 признать утратившим силу;

6) пункт 19 признать утратившим силу;

7) абзац тринадцатый пункта 31 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







