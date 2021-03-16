ФСБ задержала в Крыму украинского диверсанта

ФСБ задержала в Крыму гражданина России, который действовал в интересах украинских спецслужб и вел разведывательно-подрывную деятельность. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный Есипенко В.Л, снимал на фото и видео местность, а также объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей на территории Крыма.

ФСБ провела спецоперацию против оружейников-нелегалов в 28 регионах РФ Судя по кадрам оперативного видео задержание подозреваемого произошло на трассе Ялта - Симферополь. При этом в машине Есипенко сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство. Как признался сам задержанный, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А. А самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.