Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ

Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди пациентов с ВИЧ-инфекцией могут начаться во второй половине нынешнего года.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил директор научного центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить", - пояснил Гинцбург (цитата по ТАСС).

"Спутник V" - одна из трех вакцин в мире, эффективность которых превышает 90%. Эффективность вакцины на уровне 91,6% рассчитана на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую инъекцию вакцины. Она зарегистрирована уже более чем в 50 странах мира.

Препарат разрешен к применению для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.

В феврале 2021 года специалисты научного центра "Вектор" Роспотребнадзора подтвердили эффективность российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении так называемого британского штамма COVID-19.