Голикова: Люди до 29 лет составляют 34% безработных в России

Более трети зарегистрированных безработных в России - это молодежь в возрасте до 29 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе встречи с членами Совета Федерации, посвященной развитию образования в России, она отметила, что пандемийный 2020 год стал сложным для экономики, в том числе - с точки зрения роста безработицы.

"Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", - сказала Голикова. Она добавила, что среди них есть люди с высшим образованием, занятые поиском работы.

"Качество молодых людей с точки зрения их образования, которое мы на сегодняшний день имеем, имеет сущностное значение", - отметила вице-премьер.