"Горный" полет: рискованный маневр алжирского Су-24МК сняли на видео

Алжирские пилоты продемонстрировали рискованный маневр. Пилотируя фронтовой бомбардировщик Су-24МК, они на достаточно высокой скорости прошли ниже находящихся на небольшом расстоянии горных вершин. Как считается, такие полеты позволяют скрываться от радаров противника и незаметно выходить к намеченным целям.

Военно-воздушные силы этого североафриканского государства получили первые закупленные в Советском Союзе самолеты такого типа в 1989 году.

В настоящее время, по разным оценкам, общий парк этой авиационной техники насчитывает более четырех десятков летательных аппаратов. В их число входят модификации, оснащенные разведывательным оборудованием.

Крылатые машины данной модели высоко ценятся за возможность атаковать объекты, находящиеся на больших расстояниях.

Учитывая, что Алжир эксплуатирует "летающие танкеры" Ил-78, радиус боевого применения "двадцать четвертых" может возрасти в несколько раз.

Внушительным является и арсенал вооружения, в который входят различные управляемые и неуправляемые средства поражения: ракеты, бомбы, в том числе весом 1500 кг.

Пушечное вооружение представлено шестиствольной ГШ-6-23 со скорострельностью до 9 тысяч выстрелов в минуту. В ее боекомплект входит 500 снарядов.

Имеющееся бортовое оборудование позволяет Су-24МК "подкрадываться" к противнику, огибая рельеф местности, как это показано в видеоролике.

В минувшем году сообщалось, что в России началась модернизация этих самолетов ВВС Алжира.