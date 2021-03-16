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16.03.2021,  
13:07
Текст:  Алексей Моисеев

"Горный" полет: рискованный маневр алжирского Су-24МК сняли на видео

Алжирские пилоты продемонстрировали рискованный маневр. Пилотируя фронтовой бомбардировщик Су-24МК, они на достаточно высокой скорости прошли ниже находящихся на небольшом расстоянии горных вершин. Как считается, такие полеты позволяют скрываться от радаров противника и незаметно выходить к намеченным целям.

Военно-воздушные силы этого североафриканского государства получили первые закупленные в Советском Союзе самолеты такого типа в 1989 году.

В настоящее время, по разным оценкам, общий парк этой авиационной техники насчитывает более четырех десятков летательных аппаратов. В их число входят модификации, оснащенные разведывательным оборудованием.

Крылатые машины данной модели высоко ценятся за возможность атаковать объекты, находящиеся на больших расстояниях.

Учитывая, что Алжир эксплуатирует "летающие танкеры" Ил-78, радиус боевого применения "двадцать четвертых" может возрасти в несколько раз.

Внушительным является и арсенал вооружения, в который входят различные управляемые и неуправляемые средства поражения: ракеты, бомбы, в том числе весом 1500 кг.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Пушечное вооружение представлено шестиствольной ГШ-6-23 со скорострельностью до 9 тысяч выстрелов в минуту. В ее боекомплект входит 500 снарядов.

Имеющееся бортовое оборудование позволяет Су-24МК "подкрадываться" к противнику, огибая рельеф местности, как это показано в видеоролике.

В минувшем году сообщалось, что в России началась модернизация этих самолетов ВВС Алжира.

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Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости
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