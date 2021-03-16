"Горный" полет: рискованный маневр алжирского Су-24МК сняли на видео

Algerian Air force Su-24MK2 low pass 😎 🎶 🎶 #AlgerianArmy#AlgerianTakeOver pic.twitter.com/B73D48jvqS— Dr.WatsonFDZ (@DWatsonfdz) March 14, 2021
Военно-воздушные силы этого североафриканского государства получили первые закупленные в Советском Союзе самолеты такого типа в 1989 году.
В настоящее время, по разным оценкам, общий парк этой авиационной техники насчитывает более четырех десятков летательных аппаратов. В их число входят модификации, оснащенные разведывательным оборудованием.
Крылатые машины данной модели высоко ценятся за возможность атаковать объекты, находящиеся на больших расстояниях.
Учитывая, что Алжир эксплуатирует "летающие танкеры" Ил-78, радиус боевого применения "двадцать четвертых" может возрасти в несколько раз.
Внушительным является и арсенал вооружения, в который входят различные управляемые и неуправляемые средства поражения: ракеты, бомбы, в том числе весом 1500 кг.
Пушечное вооружение представлено шестиствольной ГШ-6-23 со скорострельностью до 9 тысяч выстрелов в минуту. В ее боекомплект входит 500 снарядов.
Имеющееся бортовое оборудование позволяет Су-24МК "подкрадываться" к противнику, огибая рельеф местности, как это показано в видеоролике.
В минувшем году сообщалось, что в России началась модернизация этих самолетов ВВС Алжира.