Постановление правительства Иркутской области от 9 февраля 2021 года № 69-пп "Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 12243 рубля, для трудоспособного населения - 13012 рублей, пенсионеров - 10540 рублей, детей - 12759 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 14913 рублей, для трудоспособного населения - 15975 рублей, пенсионеров - 12057 рублей, детей - 15590 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 11487 рублей, для трудоспособного населения - 12167 рублей, пенсионеров - 9259 рублей, детей - 11951 рубль.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", применяется величина прожиточного минимума для пенсионеров, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев







