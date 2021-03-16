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16.03.2021,  
12:25
Текст:  Николай Грищенко

Истребитель F-22 "клюнул" носом при аварийной посадке в США

В США истребитель пятого поколения F-22 Raptor совершил аварийную посадку на территории авиабазы Эглин в штате Флорида. Пилот был госпитализирован, пока о его состоянии здоровья не сообщается.

Фото: REUTERS/Lockheed Martin/Darin Russell
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По данным The Drive, инцидент произошел 15 марта. Самолет F-22 был приписан к авиабазе Тиндалл, расположенной также в штате Флорида, однако совершал полеты с авиабазы Эглин.

При выполнении тренировочного полета с самолетом произошла аварийная ситуация, летчик принял решение о аварийной посадке. При приземлении стойка шасси подломилась и самолет "клюнул" носом.

Аварийные бригады и пожарные отреагировали оперативно, и пилот был доставлен в госпиталь для медицинского обследования. О причинах аварии самолета-невидимки не сообщается.

Отметим, что в мае прошлого года во Флориде потерпел крушение истребитель F-22, также взлетевший с авиабазы Эглин. Пилот успешно катапультировался и был направлен на лечение в госпиталь.

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