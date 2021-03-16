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16 марта 2021 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 16 марта 2021 года № 82-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за четвертый квартал 2020 года"

Дата подписания 16 марта 2021 г.
Опубликован 16 марта 2021 г.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона Республики Карелия от 1 марта 2021 года № 2549-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О прожиточном минимуме", статью 9 Закона Республики Карелия "О государственной социальной помощи" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Карелия") Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за четвертый квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 15 145 рублей

трудоспособное население - 16 393 рубля

пенсионеры - 12 735 рублей

дети - 14 484 рубля;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 14 049 рублей

трудоспособное население - 15 292 рубля

пенсионеры - 11 734 рубля

дети - 13 272 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 14 196 рублей

трудоспособное население - 15 438 рублей

пенсионеры - 11 865 рублей

дети - 13 444 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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