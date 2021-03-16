Каждый девятый доллар в расходах НАТО идет на закупку новых вооружений

Как следует из его заявлений, при всем негативном влиянии пандемии на экономику государств-членов НАТО, военные расходы альянса выросли в прошлом году почти на четыре (3,9) процента. Западные эксперты в области вооружений и аналитики в России обратили внимание на подчеркнуто акцентированное генсеком НАТО обстоятельство: "Это уже шестой год увеличения расходов". И такие, по его словам, "инвестиции в оборону" будут продолжены.
В абсолютном выражении сумма военных трат альянса в 2020 году составила 1,107 трлн долларов. Сюда входят текущие расходы на содержание натовских формирований, их переброску, учения, выплату денежного довольствия военным и чиновникам в штаб-квартире в Брюсселе. Еще одна статья расходов, за которой трепетно следят, - закупка новых вооружений и боевой техники. В прошлом году на это пустили 11,6 процента от всего бюджета НАТО.
Казалось бы, немало: каждый восьмой-десятый доллар или евро. Но до генерального плана это сильно не дотягивает. Еще шесть лет назад, осенью 2014 года в Уэльсе, генералы и поддерживающие их политики обозначали своей целью довести военные расходы НАТО до 2 процентов ВВП в каждой стране-участнице.
Активнее всех эту идею лоббировал Вашингтон, призывая европейских партнеров из года в год увеличивать военные расходы. И что самое важное - до 20 процентов этих трат направлять на закупку новых вооружений. А кто их производит и с радостью готов продать? Военно-промышленный комплекс США. Там в предложениях нехватки нет - на любой вкус и кошелек. А в особых случаях - и с политическим дисконтом, как это делают в отношении государств Балтии, других новобранцев НАТО и тех, кто пока еще в кандидатах…
Тот факт, что США хотят во что бы ни стало сохранить за собой роль главного производителя и поставщика вооружений, подтверждает опубликованный 15 марта в Стокгольме новый доклад СИПРИ о состоянии мировой торговли вооружениями.
Соединенные Штаты Америки остаются самым крупным в мире экспортером оружия, констатируют эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира. За период с 2016 по 2020 годы американский ВПК нарастил свою долю в глобальном масштабе с 32 до 37 процентов. Американские вооружения поставлялись в 96 стран. Почти половина (47 процентов) шла на Ближний Восток. А самым емким и платежеспособным импортером стала в эти пять лет Саудовская Аравия - на нее пришлась почти четверть всего оружейного экспорта США.