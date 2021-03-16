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16.03.2021 19:12
Рубрика: В мире

Каждый девятый доллар в расходах НАТО идет на закупку новых вооружений

Текст: Александр Емельяненков
Шестой год подряд, включая ковидные 2020-й и 2021-й, военные расходы Североатлантического альянса неуклонно растут. При этом каждый девятый доллар или евро идут на закупку новых вооружений. Об этом, не скрывая удовлетворения, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя на онлайн пресс-конференции отчет за 2020 год и ожидания в нынешнем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из его заявлений, при всем негативном влиянии пандемии на экономику государств-членов НАТО, военные расходы альянса выросли в прошлом году почти на четыре (3,9) процента. Западные эксперты в области вооружений и аналитики в России обратили внимание на подчеркнуто акцентированное генсеком НАТО обстоятельство: "Это уже шестой год увеличения расходов". И такие, по его словам, "инвестиции в оборону" будут продолжены.

Фото: YouTube
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В абсолютном выражении сумма военных трат альянса в 2020 году составила 1,107 трлн долларов. Сюда входят текущие расходы на содержание натовских формирований, их переброску, учения, выплату денежного довольствия военным и чиновникам в штаб-квартире в Брюсселе. Еще одна статья расходов, за которой трепетно следят, - закупка новых вооружений и боевой техники. В прошлом году на это пустили 11,6 процента от всего бюджета НАТО.

Казалось бы, немало: каждый восьмой-десятый доллар или евро. Но до генерального плана это сильно не дотягивает. Еще шесть лет назад, осенью 2014 года в Уэльсе, генералы и поддерживающие их политики обозначали своей целью довести военные расходы НАТО до 2 процентов ВВП в каждой стране-участнице.

Активнее всех эту идею лоббировал Вашингтон, призывая европейских партнеров из года в год увеличивать военные расходы. И что самое важное - до 20 процентов этих трат направлять на закупку новых вооружений. А кто их производит и с радостью готов продать? Военно-промышленный комплекс США. Там в предложениях нехватки нет - на любой вкус и кошелек. А в особых случаях - и с политическим дисконтом, как это делают в отношении государств Балтии, других новобранцев НАТО и тех, кто пока еще в кандидатах…

Фото: Рендер Northrop Grumman/U.S. Air Force
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Тот факт, что США хотят во что бы ни стало сохранить за собой роль главного производителя и поставщика вооружений, подтверждает опубликованный 15 марта в Стокгольме новый доклад СИПРИ о состоянии мировой торговли вооружениями.

Соединенные Штаты Америки остаются самым крупным в мире экспортером оружия, констатируют эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира. За период с 2016 по 2020 годы американский ВПК нарастил свою долю в глобальном масштабе с 32 до 37 процентов. Американские вооружения поставлялись в 96 стран. Почти половина (47 процентов) шла на Ближний Восток. А самым емким и платежеспособным импортером стала в эти пять лет Саудовская Аравия - на нее пришлась почти четверть всего оружейного экспорта США.

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