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16.03.2021 18:33
Рубрика: В мире

Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии

Текст: Юрий Чернов

Городской совет муниципалитета Сант-Кугат, являющего частью провинции Барселона, объявил короля Испании Филипа VI персоной нон грата. Как уточняет каталонское издание El Nacional, этот шаг открывает юридическую возможность для района Вальес-Оксиденталь Каталонии объявить себя "республиканским и антимонархическим городом".

Фото: Константин Волков
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Такое решение было принято на очередном пленарном заседании городского совета Сант-Кугат-дель-Валлес в понедельник, "за" проголосовало большинство депутатов. Как объяснил в субботу член совета Нурия Фернандес, "король Фелипе VI не представляет нас (каталонцев)". "У каталонцев нет короля, у нас нет культуры лояльности или преклонения колен. Отсутствие уважения со стороны испанской королевской семьи в каталонском городе говорит о достигнутом уровне эгоизма", - заявил Фернандес. В ходе слушаний инициаторы рассмотрения этого вопроса отмечали, что испанская монархия "помимо легитимации в правах средневековья также является наследницей режима Франко".

Следует отметить, что принятие этого решения является скорее символическим актом, отражающим политические реалии Каталонии. С юридической же точки зрения муниципалитеты не наделены правом объявлять кого-либо персоной нон грата. Кстати, подобное предложение, объявить Фелипе VI персоной нон грата, пытались провести в 2017 году в столице Каталонии Барселоне, однако оно было отвергнуто. Первый раз такая попытка состоялась годом ранее и тоже безрезультатно.

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