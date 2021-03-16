В Костроме мужчина насмерть отравился угарным газом

В Костроме возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека в результате отравления угарным газом.

По информации следственного управления СК РФ по Костромской области, тело 20-летнего юноши было обнаружено 11 февраля в квартире на улице Советской, которую он арендовал.

- Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти стало отравление угарным газом, - сообщила официальный представитель регионального СУ СК России Ольга Вакурова.

Для нагрева воды в квартире используется газовая колонка, поэтому основная версия случившегося - нарушения при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.