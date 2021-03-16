Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей

Аппарат детского омбудсмена будет прорабатывать возможности возобновления деятельности палаточных детских лагерей, работа которых пока не разрешена из-за пандемии. Анна Кузнецова сообщила во время личного приема граждан в Иркутске.

- По палаточным лагерям мы сделаем запрос, посмотрим, какие будут возможны изменения или какие-то иные подходы, - сказала она. - Но здесь важно не просто запрещать, а предлагать какие-то альтернативные варианты. Здесь надо их искать в диалоге, вместе, не односторонне.

Она считает, что к палаточным лагерям "нужен более гибкий подход", чтобы им все-таки была дана возможность работать, но с соблюдением всех требований безопасности.

Директор Дома детского творчества в Усолье-Сибирском и заместитель председателя городской думы Федор Аникеев-Борн считает, что наличие таких лагерей помогает максимально полно охватить детей оздоровительной кампанией. Тем более, что стационарные лагеря для детского отдыха есть не во всех муниципалитетах Иркутской области. Однако пока в существующих условиях палаточные лагеря не могут выполнить все противоэпидемические требования Роспотребнадзора.

- Необходимо отдельно собраться по вопросу палаточных лагерей. Необходимость такой очень плотной встречи есть. По вопросу работы палаточных лагерей, их существованию в сегодняшних условиях. И эти форматы надо найти, они точно есть, - процитировало Анну Кузнецову агентство ТАСС.