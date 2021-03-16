ЛДПР на съезде 5 июня утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму

ЛДПР на съезде 5 июня утвердит списки кандидатов на выборы в Государственную думу. Об этом рассказал журналистам председатель партии Владимир Жириновский.

"В 12 часов за один час пройдет 33-й съезд ЛДПР по утверждению списков на участие в выборах в Госдуму", - приводит слова политика ТАСС.

По его словам, уже вечером в субботу, 5 июня, после съезда все депутаты фракции уедут в регионы.

Напомним, что Единый день голосования намечен на 19 сентября. Выборы в Госдуму должны быть назначены президентом не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в первые две декады июня. Одновременно состоятся сотни избирательных кампаний разного уровня. В том числе восемь регионов выберут губернаторов, а 39 - депутатов региональных заксобраний.