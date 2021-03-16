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16.03.2021 08:12
Рубрика: Спорт

Панарин ответит на обвинения Назарова после окончания сезона

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встречались с "Филадельфией". Незадолго до начала встречи стало известно, что ряд игроков клуба помещены в протокол COVID-19. Среди них оказался и один из лидеров команды россиянин Павел Бучневич.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Без него "рейнджеры" начали встречу неудачно, быстро пропустив две шайбы. Но затем смогли переломить ход встречи и в итоге основное время завершилось вничью - 4:4. Но в овертайме "летчики" все же вырвали победу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
НХЛ поддержала Панарина и "Рейнджерс" после обвинений в избиении девушки

В составе "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две голевые передачи. У победителей гол и передача на счету защитника Ивана Проворова.

После матча журналист Винс Меркольяно написал в Twitter, что Панарин пообещал рассказать все об инциденте в Риге в 2011 году. Не так давно экс-главный тренер "Витязя" Андрей Назаров обвинил форварда в избиении девушки, из-за чего хоккеист пропустил несколько матчей.

"Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я все скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре", - сказал Панарин.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

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