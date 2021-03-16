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16.03.2021 20:10
Рубрика: Общество

Она умела делать чудеса

Первый в России памятник доктору Лизе открыт в подмосковном Красногорске
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Сразу два памятника доктору Елизавете Глинке открыты в Красногорске Московской области и в Донецке в Донбассе. В Красногорске скульптура установлена у центра "Созвездие", где проходят реабилитацию дети с юго-востока Украины. В Донецке памятник стоит в центре города.
Скульптор Салават Щербаков: Россия всегда держалась на силе таких людей, как доктор Лиза. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Скульптор Салават Щербаков: Россия всегда держалась на силе таких людей, как доктор Лиза. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Скульптор Салават Щербаков: Россия всегда держалась на силе таких людей, как доктор Лиза. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Вся страна следила за тем, как эта хрупкая женщина спасала детей, - говорит автор монумента, скульптор Салават Щербаков. - В какой-то мере Россия всегда держалась на силе таких людей, как доктор Лиза. Я понимал, что масштаб ее личности - врача, подвижника, - колоссальный. Тут больше чувствуешь, чем находишь или не находишь слов. Я ее жизнь почувствовал, как полет ангела, полет, который прервали. Старался передать ее улыбку - отстраненную и сочувствующую. И сразу попал в ее плен. Это не только мой "плен", она всех так брала и спасала. И я верю, что ею спасены не только дети, но и мы, взятые в ее воинство благих дел.

Фото: Олеся Курпяева
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На памятнике выгравирована цитата Глинки: "Иногда в семьях с больными я вижу столько любви..." На оборотной стороне тоже ее слова: "Мы никогда не уверены, что вернемся назад..." Эти слова она не раз повторяла своему мужу, американскому адвокату Глебу Глинке, сыну русского поэта Глеба Глинки. 25 декабря 2016 года доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она везла в Сирию лекарства детям.

Я верю, что ею спасены не только дети, но и мы, взятые в ее воинство благих дел

- Она всегда была в дороге, - говорит правозащитник Михаил Федотов. - Как человек многомерный, она не была лапочкой. Всегда добивалась, чего хотела, но и "железом" не была, скорее магнитом. Помню в Хакасии она как заведенная повторяла вопрос, адресованный главе республики: "Когда будут подгузники у детей в Доме ребенка? Они на описанных клеенках лежат". Он что-то обещал. Она свое: "Когда?" Он сдался: "Сегодня". Она умела как врач, как правозащитник сделать то, что сделать нельзя. "Искусство невозможного" - это о ней. Люди интуитивно чувствовали, что она умела делать чудеса. Как человек-магнит. Человека нет, а магнит работает.

Вслед за монументами в Красногорске и Донецке бюст Елизаветы Глинки будет установлен в Евпатории в детском клиническом санатории, куда она вывозила детей Донбасса. Чуть позже музей доктора Лизы откроется в Донецке, там же - детский реабилитационный центр её имени.

135 детей Донбасса с 2016 года прошли реабилитацию в медицинском центре "Созвездие" в Красногорске

- Мне казалось, что дети войны - это пионеры-герои, дети блокадного Ленинграда и концлагерей, - делится солист Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, того самого, артисты которого летели в самолете с доктором Лизой в Сирию, - а доктор Лиза молча говорила: "Вот они дети Беслана, Сирии, Донбасса". Я их увидел благодаря ей - маленькие дети со взрослыми глазами. Теперь, когда вижу памятник доктору Лизе, он для меня как доктор Лиза - маленький ребенок со взрослыми глазами.

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