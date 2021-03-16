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16.03.2021 10:23
Рубрика: В мире

Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Текст: Надежда Ермолаева

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Премьер рассказала, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Кроме того, у нее зафиксирована небольшая температура. Однако на общее самочувствие политик не жалуется.

Свои служебные обязанности Каллас будет выполнять дистанционно, из дома, где будет находиться на карантине до момента полного выздоровления.

Напомним, что коронавирусом переболели многие европейские политики. Практически все они, несмотря на болезнь, выполняли свои служебные обязанности удаленно.

В Эстонии за весь период пандемии подтверждено свыше 86 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 728 человек.

В мире Европа Эстония Пандемия коронавируса COVID-19

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