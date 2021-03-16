Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ

Штрафовать за отсутствие российского ПО на гаджетах начнут с 1 июля. Такой закон приняла Госдума.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Для должностных лиц они устанавливаются в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 до 200 тысяч рублей.

Базовый закон на эту тему был принят в ноябре 2019 года. Он обязывает продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. В перечень попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы.

Кабмин ранее утвердил перечень оборудования, на которое их необходимо устанавливать. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления. Также стало известно, что производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.