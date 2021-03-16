Госкорпорация "Ростех" передала для предварительных испытаний первый ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Они пройдут на летно-испытательной и доводочной базе ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили практически все информагентства. За строчками новости осталась интересная и весьма показательная история середины 1990-х.

Когда в СССР в 1987 году был принят на вооружение стратегический ракетоносец Ту-160, получивший за грациозность имя "Белый лебедь", за океаном его серьезно не восприняли. Там посчитали, что заявленные характеристики самолета просто не могут быть реализованы. Но чем больше американские специалисты изучали эту машину, чему поспособствовал развал СССР, тем больше приходили в уныние. Оказалось, что Ту-160 действительно превосходит всех стратегов ВВС США. Прежде всего по двигателям. Получить иностранцам для изучения российский боевой ракетоносец даже в "лихие девяностые" было невозможно. Но американцы нашли вполне легальную лазейку.

Не секрет, что гражданский сверхзвуковой Ту-144, совершивший свой первый полет еще в 1968 году, стал предтечей военного Ту-160. Первых пассажиров Ту-144 перевез осенью 1977 года, а летом 1978-го, увы, пассажирские перевозки на нем были прекращены.

Так вот, фирма Boeing предложила начать реализацию проекта по созданию совместного российско-американского сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. Для этого американцам, как заявлялось, требовалось тщательно изучить двигатели нашего самолета. Формально работы велись не c создателем боевых самолетов - частной фирмой Boeing, а с государственным космическим агентством NASA.

По настоянию американцев для исследовательских полетов вместо штатных гражданских двигателей РД-36-51А на Ту-144 с бортовым номером 77114 установили НК-32-01 - точно такие, какие имели военные Ту-160. Также поставили топливную систему от ракетоносца и разместили на борту огромное количество контрольно-записывающей аппаратуры, которая фиксировала все параметры полета и работы двигателей.

Испытания по контракту с NASA начались в конце 1996 года. За полтора года самолет совершил три десятка полетов, в числе которых было восемь испытаний исключительно в интересах корпорации Boeing, что обговаривалось контрактом. Таким образом американские специалисты вполне легально получили все характеристики двигателя и топливной системы, которыми обладал совершенно секретный стратегический Ту-160. И убедились, что наши двигатели лучшие.

Ту-160М с двигателями НК-32-02 по своим характеристикам превосходит американские аналоги В-1А и В-1В

Проект совместного пассажирского сверхзвукового авиалайнера ожидаемо не состоялся. Специалисты из США хоть и получили основные характеристики двигателя НК-32-01, использовать их в своих интересах так и не смогли. Технологий изготовления этих моторов им, к счастью, не передали.

Из открытых источников известно: модернизированный ракетоносец Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 по своим летным и боевым характеристикам полностью превосходит американские аналоги В-1А и В-1В. После завершения полной модернизации и цифровизации борта ракетоносец фактически нового поколения под именем Ту-160М2 для американских конструкторов будет просто недосягаем. А повторить трюк, который они провернули, охотясь за секретами Ту-160 в конце прошлого века, им больше не удастся.