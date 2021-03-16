Разминировать запад провинции Алеппо планируется к лету

До конца весны сирийские саперы планируют разминировать западный район провинции Алеппо, куда уже начали возвращаться мирные жители. Неразорвавшиеся взрывные устройства ежедневно находят в полуразрушенных домах и на улицах, где играют дети. В работе по разминированию сирийским саперам помогают российские специалисты.

"Как известно, сирийские семьи многодетные, и зачастую дети предоставлены сами себе. И когда они предоставлены сами себе, зачастую находят взрывоопасные предметы. О данных случаях сирийская сторона нам оперативно сообщает", - передает РИА Новости комментарий представителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Сергея Шкерина.

По его словам, западная часть провинции должна быть разминирована уже к началу лета.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с 2011 года и Алеппо, бывший промышленной столицей Сирии, очень сильно пострадал. Сейчас в городе идет масштабное восстановление жилых домов, предприятий и инфраструктуры.