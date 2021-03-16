Около 2 тысяч инженерных сооружений вымоют в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке после зимы тоннелей, мостов и эстакад. Об этом сообщает заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений, - отметил Петр Бирюков. - До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники".

Помимо очистки и мойки конструктивных элементов, проведут и локальную окраску.

"Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы", - пояснил Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.