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16.03.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

Пятеро жителей Тамбовской области погибли из-за взрыва телевизора

Текст: Татьяна Ткачёва

Жители поселка Филатовский Инжавинского района, найденные сегодня мертвыми в жилом доме, отравились угарным газом. В квартире взорвался телевизор, и комнаты заволокло густым дымом, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

В Костроме мужчина насмерть отравился угарным газом

Напомним, тела четырех мужчин и одной женщины были найдены утром 16 марта в двухквартирном жилом доме по улице Совхозной. Предварительно установлено, что хозяин и два его брата распивали спиртное вместе со своими односельчанами - мужчиной и женщиной. После застолья они все остались ночевать дома. В одной из комнат ночью взорвался телевизор, из-за чего произошло сильное задымление. Люди, спящие в соседней комнате, отравились угарным газом и погибли.

Органы Следственного комитета по Тамбовской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и расследование уголовного дела взяты на контроль прокуратурой.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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