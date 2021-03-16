Пятеро жителей Тамбовской области погибли из-за взрыва телевизора

Жители поселка Филатовский Инжавинского района, найденные сегодня мертвыми в жилом доме, отравились угарным газом. В квартире взорвался телевизор, и комнаты заволокло густым дымом, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Напомним, тела четырех мужчин и одной женщины были найдены утром 16 марта в двухквартирном жилом доме по улице Совхозной. Предварительно установлено, что хозяин и два его брата распивали спиртное вместе со своими односельчанами - мужчиной и женщиной. После застолья они все остались ночевать дома. В одной из комнат ночью взорвался телевизор, из-за чего произошло сильное задымление. Люди, спящие в соседней комнате, отравились угарным газом и погибли.

Органы Следственного комитета по Тамбовской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и расследование уголовного дела взяты на контроль прокуратурой.