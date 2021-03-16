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16.03.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

У липецкого депутата обнаружили склад оружия и взрывчатки

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Депутат одного из сельских поселений Воловского района Липецкой области стал фигурантом уголовного дела. В СУ СКР по региону сообщили, что в гараже и родительском доме народного избранника обнаружили склад боеприпасов и огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

Фото: twitter.com/IntelNewsDesk
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На депутата завели уголовное дело за "незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов", а также "незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В частности, у него обнаружили немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов "Маузер" иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около десяти килограммов и многое другое.

На допросе липчанин пояснил, что весь этот арсенал он собирал три года во время раскопок и, таким образом, составлял собственную коллекцию оружия. Все, что было найдено у депутата, обследовали, и, как выяснили специалисты, боеприпасы и порох пригодны для стрельбы.

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