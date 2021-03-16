В каком городе России дешевле всего обходятся онлайн-покупки

Эксперты рассчитали стоимость годовой потребительской онлайн-корзины россиян. Самый дорогой набор нашелся в Калининграде, самый бюджетный - в Уфе. Треть расходов пришлась на смартфоны.

Эксперты "AliExpress Россия" проанализировали данные о продажах на платформе в 2020 году. В топ регионов по активности онлайн-шопинга, помимо столиц, вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

В условную корзину покупателя включили наиболее частые интернет-заказы россиян. Аналитики определили среднюю цену товаров по популярным категориям (смартфоны, различная бытовая техника и одежда), их долю в общем бюджете покупок по выбранным городам и стоимость региональных корзин. Самым высоким "АлиИндекс" оказался в Калининграде - почти 47 тысяч рублей. Самым низким (среди названных городов) - в Уфе, где стоимость онлайн-корзины составила 37,5 тысячи. Для Москвы и Санкт-Петербурга значение индекса получилось чуть выше 45 тысяч рублей.

Наибольший вес в структуре покупок россиян имеют смартфоны - треть от общего объема в денежном выражении. Почти половину корзины заняли всевозможные электроприборы: для дома, кухни и ухода за собой. Так, более 20 процентов общих затрат пришлось на пылесосы. Активно покупали россияне блендеры, утюги, фены, отпариватели, гаджеты для бритья и фотоэпиляции. Расходы на одежду и спортивную обувь в корзине составили 18 процентов. Эта категория товаров в 2020-м показала на платформе самый заметный рост.

"Больше всего россиянам полюбились технологичные пуховики-парки с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха, шелковые платья, женские джинсы-оверсайз и свободные футболки, а также кроссовки белого цвета", - сообщили в компании.

За последний год покупатели стали чаще заказывать товары от российских продавцов. На такие сделки уже приходится четверть оборота платформы. Число продавцов из России достигло 35 тысяч, локальный ассортимент вырос до 5,5 миллиона уникальных наименований.

Самые покупаемые товары

Смартфон, джинсы, футболка, платье, куртка, кроссовки, пылесос, блендер, фен, утюг, эпилятор.

Рейтинг онлайн корзин по городам (рублей в год):