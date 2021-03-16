В Калуге произошел пожар на заводе двигателей

В одном из корпусов завода "Калужский двигатель" произошел пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили о ликвидации возгорания.

О ЧП в цехах завода в Калуге стало известно в 12:18. По информации пресс-службы МЧС по региону, пламя распространилось на втором и третьем этажах трехэтажного здания. По предварительным данным, загорелись масляные ванны и склад с краской. Были эвакуированы 16 человек. Пострадавших нет.

Через 20 минут - в 12:38 - огонь удалось локализовать. В 13:50 пожар был ликвидирован.

На месте работали 20 единиц техники и 52 пожарных.