В московском монастыре открыли музей ватной игрушки

Про русскую ватную игрушку давно не было слышно, но в прошлом году все изменилось.

Популярная в Российской империи и Советском Союзе игрушка была надолго забыта. Но недавно изготовлением ватной игрушки стали заниматься в Коломне, а теперь и в Москве. Восстановить производство в столице решила художник-модельер Светлана Моднова.

- Когда я впервые увидела ватную игрушку, мне сразу захотелось ее сделать. Стала искать сообщество мастеров, которые ей занимаются, чтобы пообщаться, узнать, как изготавливают. И поняла, что такого сообщества нет, - говорила он а в интервью "Родине".

В итоге Светлана создала не только новую русскую ватную игрушку, но и новое сообщество. А теперь и музей.

Она учредила центр ремесел "Семейные традиции" и Мануфактуру "Московская игрушка", которая расположилась в келье XVIII века московского Николо-Перервинского монастыря. Именно тут согласились предоставить место для игрушек и тех, кто их делает. Здесь и изготавливают игрушки, и устраивают мастер-классы. Мастера после обучения могут брать работу на дом. В основном, это мамы, у которых дети с инвалидностью, женщины предпенсионного возраста, потерявшие работу. Так они получают возможность реализовать себя, что-то заработать.

По словам Светланы Модновой, в 2020 году мастера в общей сложности заработали 2,8 млн. рублей. Например, игрушки, изготовленные Людмилой Комаровой, покупали для корпоративных подарков крупные компании.

Стоимость одной игрушки - от 1500 рублей. Но это ручной труд - и он стоит дорого. На изготовление одного экземпляра уходит три-пять дней. И потом, как правило, основной заработок приходится на октябрь-январь, когда делают подарки к Новому году и Рождеству.

Чтобы поддерживать интерес к ватной игрушке, технологиям ее изготовления решено было открыть музей в той самой келье Николо-Перервинского монастыря. Тут создали экспозицию, посвященную ватной игрушке Российской империи, СССР и России. Разработкой концепции занималась Галина Ананьина, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

В музее игрушки более чем 20 артелей, которые занимались их изготовлением. Самому старому экспонату - 90 лет.

Люди не просто приходят посмотреть на экспонаты, но и приносят свои. Говорят, что в музее все точно сохранят. Светлана Моднова хочет предоставлять площадку для выставок и частным коллекционерам.

Отдельная тема - репринтные издания с технологией изготовления ватных игрушек. Есть, например, брошюра, изданная в 1909 году под названием "Дешевая елка. Самодельные елочные украшения с приложением листа картонажей в красках и золота для золочения орехов". Или уже советские издания 1930-х годов. К примеру, "Производство игрушек из ваты" 1936 года из книгохранилища областной библиотеки Свердловска. Есть и руководство по изготовлению военных ватных игрушек.

И все-таки ватные игрушки всегда оставались, в первую очередь, новогодними. В том числе, в военные годы, что подтверждает книга "Елочная игрушка" за 1944 год.

После экскурсии все желающие усаживаются за стол. И создают при помощи ваты, клейстера на основе крахмала и красок уже свою игрушку. Которая когда-то тоже может стать музейным экспонатом.

Музей находится на территории Николо-Перервинского монастыря (проезд до метро "Печатники"), часы работы с 11.00 до 18.00 кроме понедельника. Входной билет - 100 рублей.