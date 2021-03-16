В Туле будут судить криминального авторитета за вымогательство

В Туле местному жителю предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве с применением насилия. Обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Речь о категории так называемых "положенцев", которые в криминальной среде обладают непререкаемым авторитетом. По версии следствия, туляк занимал это высшее положение в преступной иерархии более 15 лет.

Помимо этого мужчина обвиняется в вымогательстве в составе организованной преступной группы. В группировку входили пять человек. Члены ОПГ, применяя насильственные методы, отбирали имущество у предпринимателей. В уголовном деле имеется эпизод, в котором вымогатели отобрали у предпринимателя более 300 тысяч рублей.

Дело будет рассматривать тульский областной суд.