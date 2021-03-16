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16.03.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

На Волге в Ярославле обнаружили нефтяное пятно

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с появлением маслянистого пятна на Волге.

Информация о загрязнении нефтепродуктами реки в районе улицы Полушкина роща и в 800 метрах от городского водозабора появилась в соцсетях.

В Уфе на поверхности реки обнаружили нефтяное пятно

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране окружающей среды, - пояснила официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова.

Свою проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в Волге также организовало региональное управление Росприроднадзора.

Представители Ярводоканала, в свою очередь, сообщили, что на предприятии осуществляется усиленный контроль воды на содержание нефтепродуктов, и на ее  качестве ситуация с обнаруженным пятном в районе водозабора никак не отразится.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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