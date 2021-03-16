На Волге в Ярославле обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с появлением маслянистого пятна на Волге.

Информация о загрязнении нефтепродуктами реки в районе улицы Полушкина роща и в 800 метрах от городского водозабора появилась в соцсетях.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране окружающей среды, - пояснила официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова.

Свою проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в Волге также организовало региональное управление Росприроднадзора.

Представители Ярводоканала, в свою очередь, сообщили, что на предприятии осуществляется усиленный контроль воды на содержание нефтепродуктов, и на ее качестве ситуация с обнаруженным пятном в районе водозабора никак не отразится.