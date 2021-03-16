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16.03.2021 07:20
Рубрика: Власть

На Чукотке продлили действие антиковидных ограничений

Текст: Юлия Гарднер

Действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, продлили на Чукотке до 31 марта. Соответствующее постановление подписал глава региона Роман Копин.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Это значит, что в округе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Кроме того, запрещено проводить публичные мероприятия в закрытых помещениях.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первый компонент препарата уже получили около пяти тысяч человек.

Справка "РГ"

С начала пандемии на Чукотке зафиксировано 709 случаев заражения коронавирусом, 681 человек выздоровел, пятеро скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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