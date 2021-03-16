На Чукотке продлили действие антиковидных ограничений

Действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, продлили на Чукотке до 31 марта. Соответствующее постановление подписал глава региона Роман Копин.

Это значит, что в округе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Кроме того, запрещено проводить публичные мероприятия в закрытых помещениях.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первый компонент препарата уже получили около пяти тысяч человек.

Справка "РГ"

С начала пандемии на Чукотке зафиксировано 709 случаев заражения коронавирусом, 681 человек выздоровел, пятеро скончались.