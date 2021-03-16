На Зейском водохранилище спасли попавшего в снежную бурю велосипедиста

Сотрудники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности спасли велосипедиста, который заблудился на льду Зейского водохранилища.

Житель Зеи 1964 года рождения поехал кататься туда на велосипеде и попал в снежную бурю. К счастью, с собой взял сотовый телефон. Он позвонил спасателям, но не смог точно сказать, где находится. Сильный ветер и снег ограничили видимость.

"Сразу же на помощь выехали спасатели на автомобиле "Соболь". В 16:05 потерпевший был найден и доставлен домой, как и средство его передвижения", - сообщает ведомство в аккаунте Instagram.

От медицинской помощи мужчина отказался.